Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala futbolseverler takımların ve rakip takımların son transferlerini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 yaz transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini de resmi internet sayfasında paylaştı. İşte, detaylar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK 2020?

TFF kararına göre, 2020-21 Futbol Sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

“Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tarihleri ise henüz duyurulmadı.