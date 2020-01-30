Transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala futbolseverler takımların ve rakip takımların son transferlerini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 Ara dönem transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini de resmi internet sayfasında paylaştı. İşte, detaylar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK 2020

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanmasının ardından 2. transfer ve tescil dönemi 4 Ocak'ta başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde saat 18.00'da sona erecek.

İŞTE SON TRANSFERLER 2020

Trabzonspor, BTC Turk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ve Brezilya ekiplerinden Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı kadrosuna katıyor.

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor´dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde Başkan Mesut Mestan ve taraftarın da katılımıyla imza töreni düzenledi

Demir Grup Sivasspor, Fransız futbolcu Samba Camara'yı renklerine bağladı

Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'i transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, Eintracht Frankfurt'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı Simon Falette'de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli kulüp, Falette'in sezon sonuna kadar kiralandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.