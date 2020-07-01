Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? sorusu futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. FIFA, yaptığı duyuru ile transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. İşte 2019 - 2020 Transfer sezonu tarihleri

2020 - 2021 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

FIFA, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı.

FIFA’nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye’de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye’de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.