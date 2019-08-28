Transanatolia yarışları devam ediyor

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Transanatolia Rally Raid yarışına, 7 ülkeden 137 sporcu 84 araçla katılıyor.

Rallinin üçüncü gününde Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesine ulaşıp geceyi dinlenerek geçiren yarışçılar, sabah saatlerde yeniden yola koyuldu.

Ortahisar beldesinden birer dakika arayla çıkış yapan arazi araçları, Ürgüp ilçesi, Karacaören ve Boyalı köylerinden geçti.

Rallinin genel koordinatörü Burak Büyükpınar, yaptığı açıklamada, yarış güzergahında 13 il, çok sayıda ilçe, belde, köy ile kültürel ve doğal güzellikler bulunduğunu belirterek, yarışın bu alanların tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Büyükpınar, "Yarışçılarımız, 7 günde 2 bin 300 kilometre yol katedecek. Rallide, her nevi arazi aracı yarışabiliyor. Tüm araçlar kendi kategorisinde yarışarak bitiş noktasında en iyi dereceyi elde etmeyi hedefliyor. Güzergahtaki yerlerin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Buradaki yabancı yarışmacılar 7 günde farklı yerleri görme imkanı buluyor. Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu güzergah oluşturuldu." diye konuştu.

Yarışa katılan ve hasar gören aracını tamir eden Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise yarışın Türk turizmine olumlu katkı sunduğunu, trafik kültürünün oluşmasına zemin hazırladığını kaydetti.

Erim, "Bugün kırıcı bir etaba girdik, aracın altını vurduk. Şimdi onarıyorum. Alt kaplamayı düzeltiyorum. Bu sporu seviyorum ve destek olmak için katıldım. Ben 30 yıldır motor sporlarıyla ilgileniyorum. Bu yarış turizme önemli katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ralliye katılan yarışçılar, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan geçip Nemrut Dağı'na ulaşmaya çalışacak.