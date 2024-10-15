Trakya Üniversitesi Hastanesinde "refakatçi öğrenci" uygulaması başladı

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, uygulamanın başlaması dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, 63 öğrencinin mesai saatleri içinde hastalara refakat ederek onlara her konuda yardımcı olacaklarını söyledi.

Uygulamayla hastalara tabiri caizse "VIP muamele" yapacaklarını belirten Hatipler, "Hastalarımız hastanemize geldikleri andan itibaren bizim çok önemli konuklarımız olarak karşılanacaklar. Hastanenin girişinden itibaren, almayı düşündükleri hizmetler bitene kadar öğrencilerimiz onlara hizmet edecekler ve yine aldıkları yere bırakacaklar. İhtiyaç halinde hastalarımızı tekerlekli sandalyeyle taşıyarak bu görevi icra edecekler. Hangi servise gideceklerse o servise kadar öğrencilerimiz hastalarımıza eşlik edecek" diye konuştu.

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Hatipler, çoğunluğunu Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu ekibin, hekimlerden gerekli eğitimi aldığını dile getirdi.

Uygulamayı sürekli hale getireceklerini ifade eden Hatipler, "Bu uygulama kesintisiz olarak devam edecek. Çünkü bizim çalışma anlayışımızın temeli bu aziz milletimize hizmet etme, milletimizin hak ettiği, layık olduğu hizmeti eksiksiz olarak alması üzerine kurulu" dedi.

Refakatçi öğrencilerden Dilan Belet de gideceği birimi bilmeyen hastalara yardımcı olarak eşlik ettiklerini belirtti.

Yaşlı hastalara da tekerlekli sandalyeyle yardımcı olduklarını anlatan Belet, "Asgari ücretin dörtte biri ücret alıyoruz, her öğrenci burs almadığı için bütçesine katkı oluyor. Yardım ettiğimiz hastaların duasını da alıyoruz bu da bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.