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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,1992 - 1996 yıllarında rektörlük yapan Ülger'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ülger'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Rektör Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Hocamız, Rektörlük görevi ve akademik kariyeri boyunca Trakya Üniversitesi’nin gelişmesi, kurumsal anlamda daha da güçlenmesi ve bölgenin en büyük üniversitelerinden biri olması için var gücüyle çalışmış, kurumumuza büyük emek vermiş, önemli değerler katmıştır.

Değerli Hocamız Prof. Dr. Poyraz Ülger’in, Trakya Üniversitesi’ne kazandırdığı değerleri yaşatmaya devam edeceğimizi vurgularken, kendisine Allah’tan rahmet ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. "

YARIN HASDAL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Prof. Ülger yarın (1 Mart 2020 Çarşamba) saat 10.00'da Hasdal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

POYRAZ ÜLGER KİMDİR?

Malatya’nın Akçadağ ilçesinin Beksembere Köyü’nde doğdu. İlkokul üçüncü sınıfa kadar kendi köyünde, daha sonra dördüncü ve beşinci sınıfı Ören Köyü’nde tamamladı. Ortaokulu Akçadağ Ortaokulu’nda ve liseyi Gaziantep Lisesi ve Malatya Liselerinde tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü’nde, Ziraat Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. 23 Mart 1971 tarihinde doktora, 4 Nisan 1978 tarihinde doçent ve 15 Temmuz 1988’de profesör ünvanı aldı. 1976-1977 yıllarında, ABD Michigan State Unuversity’de ‘misafir profesör’ ve ‘araştırmacı’ olarak çalıştı. YÖK Dünya Bankası, Teknik Eğitim çerçevesinde İngiltere “Blackpool and The Fylede College’de ve ABD, Waukesha Contry Technical College’de eğitim gördü. Avrupa Rektörler Kongresi (CRE/IMHE) tarafından İsveç, “Göthenburg Üniversitye’de düzenlenen Üniversitelerde Üst Düzey Yönetecilik Eğitimi gördü. İngiltere Hükümetince verilen “British Council” bursuyla “Sparshold College/Hempshire”de “Tarımsal Öğretimde Yeni Gelişmeler konusunda eğitim gördü. Tarımsal Mekanizasyon 12 ve 18. Ulusal Kongrelerinin organizasyon başkanlığını yaptı. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Kanada, İrlanda, İsveç, Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan, Finlandiya, Belçika, İsrail olmak üzere birçok ülkede, kongre, seminer ve toplantılara katıldı. Ulusal ve uluslararası bazı dergilerin danışma kurulu ve hakemlik kurulunda görev yaptı. Akademik yaşamında bölüm başkanlığı, yüksekokul müdürlüğü, ziraat fakültesi dekanlığı yaptı. 1992-1996 yılları arasında Trakya Üniversitesi 3. Dönem rektörlüğü görevlerinde bulundu. 1967-2015 yılları arası Namık Kemal Üniversitesi’nde görev yaptı. 2 Eylül 2015 tarihinde üniversite tarafından düzenlenen bir törenle emekli oldu. Prof. Ülger’in bugüne kadar 16’sı ders kitabı olmak üzere, 200’ün üzerinde eseri yayınlanmıştır. Danışmanlığında, 30’un üzerinde doktora tamamlattı. Dördü TÜBİTAK olmak üzere birçok proje yürüttü. Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği Ziraat Mühendisleri Odası (TMMOBZMO) “Hizmet Ödülü”ne layık görüldü. Poyraz Ülger’in edebiyata düşkünlüğü ve ilgisi ilkokul yıllarında başladı. Ortaokul ve lise yıllarında bazı öykü, şiir ve günlük denemeleri oldu. Üniversitede mesleğine ve akademisyenliğine önem vererek, edebiyatla ilgili denemelerine bir süre ara verdi. Ancak okumaya olan düşkünlüğü lise yıllarından kurguladığı, bazı konular onu yeniden yazmaya yöneltti. 2010 yılında “Değirmen”, 2011’de “Sevdadan Aşk’a” ve 2103 yılında “Yazgı” isimli üç romanı yayınlandı. Ülger’in yayınlanmayı bekleyen ve üzerinde çalıştı romanları bulunuyor. Evli ve iki çocuk babası olan Ülger’in Ali, Çınar, Poyraz ve Yasemin adında dört torunu bulunuyor.