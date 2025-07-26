Çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Ömer Faruk Karaküçük, "Bugün sadece neşeli bir gün geçirmeyeceğiz, çocuklarımızın yani gelecekteki büyüklerin zihinlerinde, anılarında, hatıralarında onların gerçek ve sağlıklı bir birey olmaları, onların da çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirecek hatıraları ve anıları bugün zihinlerine bir tohum olarak ekeceğiz" dedi.