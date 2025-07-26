Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor! 5 kentte orman yangını
Antalya, Mersin, Karabük, Adana ve Sakarya'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alanya'daki yangın kontrol altına alındı. Ankara'da Eymir Gölü yakınında orman yangını çıktı. Ankara ve Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın da kontrol altına alındı. İşte orman yangınlarında son durum
Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Karabük'te devam eden yangın 60 saati aştı. Mersin'in Silifke ilçelerinde de orman yangını çıktı. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki yangın da kontrol altına alıdı.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Karabük, Muğla ve Mersin'de orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "6 ilimizdeki 7 orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Antalya, Mersin ve Karabük'te aktif 3 yangın var" dedi.
ANTALYA'DA GAZİPAŞA'DA DEVAM EDİYOR
Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, Gazipaşa'da havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.
Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.
Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.
Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.
Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.
ALANYA'DA 40 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ
Alanya'nın Söğüt Yaylasında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti.
Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara 3 uçak ve 3 helikopter de destek verdi. Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.
SERİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Antalyanın Serik ilçesinde Akbaş ve Karataş mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 3 evin kullanılamaz hale geldiği ve 50 dekar alan zarar gördüğü yangın, dron ile havadan görüntülendi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde çıkıp, Çile ve Gürçam mahallelerine yayılan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Takviye olarak bölgeye iş makineleri de yönlendirildi. Ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yangın bölgesine mobil aşevi kuruldu.
SAKARYA'DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İHA'nın haberine göre Düzce-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Hacimbey köyünde başlayan yangın, Yeşilyayla tarafına doğru ilerlemekte. Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada, yangını söndürmeye çalışıyoruz" dedi.
Yangın, Düzce - Sakarya sınırı Yeşilyayla mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
"YÜKSEK GERİLİM HATTINDA BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ""
Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Hacimbey köyünde başlayan yangın, Yeşilyayla tarafına doğru ilerlemekte. Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada. Sakarya ve Düzce’den ekiplerimiz ile birlikte yangını söndürmeye çalışıyoruz. Rüzgarın şiddeti fazla bölgede, bu da bizi etkiliyor. Yeşilyayla’da şu anda alevlerin önünü kesmeye çalışıyoruz" dedi.
ADANA'NIN ALADAĞ İLÇESİNDE YANGIN
İHA'nın haberine göre Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kökez Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanlar çevre mahallelerden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürme çalışması başlattı.
EYMİR GÖLÜ YAKININDA YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındığını duyurdu
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
KARABÜK'TE 60 SAAT GERİDE KALDI
Karabük'te geniş bir alanda etkili olmaya devam eden orman yangını 60 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınında 60 saat geride kaldı. Engebeli ve dağlık alanda rüzgarın etkisiyle doğu ve batı istikametine yayılmaya devam eden yangını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla sadece karadan devam ediyor.
Öte yandan merkeze bağlı Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan bazı evler dün gece itibariyle alevlere teslim oldu. Zarar gören evler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ORTACA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Sarıgerme Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri bölgedeki turistik tesislere sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ile Belediye Başkanı Evren Tezcan, bölgede incelemelerde bulundu.
SİLİFKE'DE YANGIN BAŞLADI
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.
Vatandaşlar da ekiplere destek olmak için traktörleriyle su taşıyor.
4 MAHALLE TEDBİREN BOŞALTILDI
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklama, 250 personelle yangına yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yangına yakın olan Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştır. Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir." ifadesi yer aldı.