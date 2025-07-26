Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Karabük'te devam eden yangın 60 saati aştı. Mersin'in Silifke ilçelerinde de orman yangını çıktı. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki yangın da kontrol altına alıdı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Karabük, Muğla ve Mersin'de orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "6 ilimizdeki 7 orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Antalya, Mersin ve Karabük'te aktif 3 yangın var" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, Gazipaşa'da havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde çıkıp, Çile ve Gürçam mahallelerine yayılan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Takviye olarak bölgeye iş makineleri de yönlendirildi. Ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yangın bölgesine mobil aşevi kuruldu.

Antalyanın Serik ilçesinde Akbaş ve Karataş mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 3 evin kullanılamaz hale geldiği ve 50 dekar alan zarar gördüğü yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara 3 uçak ve 3 helikopter de destek verdi. Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.

SAKARYA'DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İHA'nın haberine göre Düzce-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Hacimbey köyünde başlayan yangın, Yeşilyayla tarafına doğru ilerlemekte. Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada, yangını söndürmeye çalışıyoruz" dedi.

Yangın, Düzce - Sakarya sınırı Yeşilyayla mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"YÜKSEK GERİLİM HATTINDA BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ""

Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Hacimbey köyünde başlayan yangın, Yeşilyayla tarafına doğru ilerlemekte. Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada. Sakarya ve Düzce’den ekiplerimiz ile birlikte yangını söndürmeye çalışıyoruz. Rüzgarın şiddeti fazla bölgede, bu da bizi etkiliyor. Yeşilyayla’da şu anda alevlerin önünü kesmeye çalışıyoruz" dedi.