Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli" başladı | Son dakika haberleri

        Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı

        Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 115'inci kez kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 18:54 Güncelleme: 11.09.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen Pehlivanköy Panayırı, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı.

        • 2
        • 3

          Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bando ve halk oyunları ekipleri, mehter takımı ve Bulgaristan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        • 4
        • 5

          Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, panayırın önemli bir değer olduğunu söyledi.

        • 6
        • 7

          Panayıra sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Turan, panayırın II. Abdülhamit'in fermanıyla başladığını ve geleceğe aktarıldığını vurguladı.

        • 8
        • 9

          Pavli Panayırı'nın hayırlı olmasını dileyen Turan, "II. Abdülhamid'in ulu ve mübarek fermanıyla 'besmele' diyerek imzaladığı mührüyle var olan muhteşem bir değer. Sadece Trakya'nın değil, sadece Kırklareli'nin değil, Türkiye'nin muhteşem panayırlarından bir tanesi. Bu panayırı geçmişten ve tarihten aldığı güçle yiğitler diyarında vatandaşlar sahip çıktı. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

        • 10
        • 11

          AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da panayırın bölgede her yıl sabırsızlıkla beklendiğini belirterek yöre halkının kaynaşması ve yıl boyunca yetiştirdikleri ürünleri satmaları açısından önemli olduğunu bildirdi.

        • 12
        • 13

          Programda Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör (fotoğrafta) de konuşma yaptı.

        • 14

          Turan ve beraberindekiler, daha sonra panayırın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

        • 15

          14 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak olan Pehlivanköy Panayırı, Ergene Nehri kenarında kuruluyor. Tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunaparkın bulunduğu panayırda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor. Yöre sakinleri, traktör römorklarında konaklıyor. Roman vatandaşlar da kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Habertürk Anasayfa