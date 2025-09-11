Pavli Panayırı'nın hayırlı olmasını dileyen Turan, "II. Abdülhamid'in ulu ve mübarek fermanıyla 'besmele' diyerek imzaladığı mührüyle var olan muhteşem bir değer. Sadece Trakya'nın değil, sadece Kırklareli'nin değil, Türkiye'nin muhteşem panayırlarından bir tanesi. Bu panayırı geçmişten ve tarihten aldığı güçle yiğitler diyarında vatandaşlar sahip çıktı. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.