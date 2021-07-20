Trakya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

Edirne'de bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 6 kişi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine başvurdu.

Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kurban keserken yaralanan toplam 59 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.