İHA

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir çiftçi tarlasında traktör ile ekim yaparken, pulluğuna takılan büyük bir taş ile işini yarıda bıraktı.

İHA'nın haberine göre araçtan inip traktöre takılan büyük taş parçasının mermer olduğunu ve üzerinde insan figürleri bulunduğunu gören çiftçi Ramazan Akdağ, olayı hemen Altıntaş ilçesi Mecidiyeköy Muhtarı Niyazi Akkoç'a bildirdi.

Köy muhtarı Niyazi Akkoç, yaptığı açıklamada, ''Köyümüzün Ahırlar mevkisinde 2 dönüm arazisi bulunan Ramazan Akdağ, arazisinde traktör ile ekim yaparken, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ve yarım metrekareden büyük, üzerinde çeşitli insan figürleri ve yazılar bulunan mermer bir taş bulmuş. Bana haber verilince hemen jandarma ekiplerimize durumu bildirdim. Olay yerine gelen jandarma ekiplerimiz Kütahya Müzesi yetkililerimize haber verdiler ve taş tarladan götürüldü. Tarihi anlatan bir eseri ilimiz müzesine kazandırdığımızı düşünüyorum'' dedi.