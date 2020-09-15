Osmaniye'de sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerleri ile 2 metre yüksekliğinde, 4,5 metre uzunluğunda 'traktörsiklet' adını verdiği motosiklet tasarladı.
DHA'nın haberine göre merkeze bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki atölyede motosikleti kısa sürede tasarladıklarını söyleyen Sefa Kındır, aracın uzunluğunun 4.5 metre, yüksekliğinin 2 metre ve ağırlığın ise 350 kilo olduğunu belirtti.
Kındır, normal bir motosikletin yaklaşık 10 katı boyutlarında bir araç imal ettiklerini ifade etti. İcatlara karşı büyük bir merakının olduğunu belirten Kındır, "O yüzden farklı bir şeyler yapmayı düşündüm. Traktör tekerlerini kullanarak 'traktörsiklet' yaptık, görüldüğü gibi dev bir motosiklet oldu. Bununla gitmeyi de başardık. Güzel oldu, eğlenceli bir iş çıktı, insanların ilgisi de buna çok büyük. Daha yeni icatlarla daha güzel işlerle kendimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah iyi şeyler başaracağız" dedi.
'ELİMİZDEKİ HURDA PARÇALARINDAN BÖYLE DEV BİR ARAÇ ÇIKARDIK'
Daha önce eski model bir otomobili limuzine çevirdiklerini anlatan Sefa Kındır, "O zaman aracımızı 3 bin liraya mal etmiştik, eski bir otomobilden limuzin yapmıştık. Bunda da bin lira harcadık. Yaptığımız icatları çok ucuza mal ediyoruz. Aracımızın kasasını hurda parçalarından oluşturduk, tekerleklerini ise traktörü olan bir arkadaşımızdan emanet aldık. Motorunu da yine eskiden bir hurda motorumuz vardı oradan temin ettik. Elimizdeki hurda parçalarından böyle dev bir araç çıkardık. Aracımızı çıkmaz sokaklarda, trafiğe kapalı alanlarda denedik. Güzel, keyifli bir araç oldu ve daha da geliştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
HEDEF, EL YAPIMI HELİKOPTER
Sefa Kındır, el yapımı helikopter üretmeyi hedeflediğini belirterek, "Daha büyük projelerle insanların karşısında olacağız inşallah" dedi.
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