Trak eserleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen Trak medeniyetine ait eserler, ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor.
AA'nın haberine göre milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.
Müzede, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) ve Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos antik kentlerindeki kazılarda ortaya çıkarılan Traklara ait pek çok eser sergileniyor.
Trak krallarından Kersepleptes'e ait mezar ile takı, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserler, müzeyi ziyarete gelenleri adeta geçmişe götürüyor.
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan metal kaplar, seramikler, hamam takımları, el işlemeleri, havlular, gümüş takılar, ateşli ve kesici silahlar da müzede sergilenen eserler arasında yer alıyor.
"CUMHURBAŞKANLIĞI KARARIYLA KAZILAR DEVAM EDECEK"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin çok önemli Trak eserlerini bünyesinde bulundurduğunu söyledi.
Kentte 2000 yılında başlayan arkeolojik kazılar sonucunda Trak medeniyetine ait birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Hacıoğlu, "Prof. Dr. Neşe Atik tarafından kazılar sürdürülüyordu. Neşe Atik Namık Kemal Üniversitesinden ayrıldı. Şu an Rumeli Üniversitesine geçtiği halde Cumhurbaşkanlığı kararıyla kazılar devam edecek" dedi.
Hacıoğlu, Trakların tarihine ilişkin araştırma ve kazıların az olduğunu, bu nedenle Heraion Teikhos kentindeki kazıların büyük önem taşıdığını vurguladı.
Bu kazılar sonucu elde edilecek bulguların müzeyi daha da zenginleştireceğini aktaran Hacıoğlu, "Trakları neden önemsiyoruz? Çünkü bölgenin adı Trakya. Edirne'deki üniversitenin adı Trakya Üniversitesi ve insanlar Trakyalıyım diyor" ifadesini kullandı.
Hacıoğlu, "Tarihle, arkeoloji ile uğraşanlar bu eserleri görmeye geliyor. Trakya'nın diğer illeri Kırklareli, Edirne'deki müzelerde de Trak eseri var ama en fazla Tekirdağ'da var. Çünkü sadece Trakları konu alan kazı Tekirdağ'da yapılıyor" diye konuştu.
Müzeyi ziyaret eden Seda Haksever de eserlerin ilgi çekici olduğunu dile getirdi.
Herkesi müzedeki eserleri görmeye davet eden Haksever, "Traklarla ilgili bilgi edinmek için müzeye geldik. Burada gördüğümüz birçok eser bizi geçmişte yolculuğa çıkardı. Güzel bir ambiyans var." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!