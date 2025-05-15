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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikte tartıştığı motokuryeye silah çekti! | Son dakika haberleri

        Trafikte tartıştığı motokuryeye silah çekti!

        İstanbul Maltepe'de otomobil sürücüsü, D-100 Karayolu'nda tartıştığı motokuryeye silah çekti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:09
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        Trafikte tartıştığı motokuryeye silah çekti!
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        İstanbul'da olay, sabah saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen motokuryeyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARIP DOĞRULTTU

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüdü; yol kenarında duran otomobil sürücüsü belinden çıkardığı silahı motokuryeye doğrulttu.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Silahı motokuryeye doğrultan şüpheli çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar yolda ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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