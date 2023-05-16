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İstanbul'da yaşandı! Trafikte sırf korna çaldı diye kuryeye satırla saldırdı

İstanbul'da ortaya çıkan bir görüntü dehşete düşürdü. Fatih'te yaşanan olayda bir motosikletli kurye, sırf iki araç arasından geçmek isterken korna çaldı diye bir sürücünün satırlı saldırısına uğradı

Giriş: 16.05.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Trafikte sırf korna çaldı diye kuryeye satırla saldırdı!
Trafikte sırf korna çaldı diye kuryeye satırla saldırdı!
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DHA

İstanbul Fatih'te bir sürücü tartıştığı kuryeye satır ile saldırdı. Görüntüler ise dehşete düşürdü.

DHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Fatih Şehremini'de yaşandı. Bir köfteci dükkanında kuryelik yapan Sefa Akyüz, iş yerine dönerken trafik ışıklarında iki aracın arasından geçmek istedi.

Korna çalan kuryeye sürücülerden biri tepki gösterdi. Aracından inen sürücüyle kurye arasında tartışma büyüdü.

Öfkelenen sürücü aracının bagajını açtıktan sonra satır çıkardı. Satırla kuryeye saldıran sürücüye araya giren diğer sürücüler engel oldu. O anlar arkadaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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