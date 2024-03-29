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        Trafikte selektör kavgası

        Ankara'da bir taksici, kendisine "selektör" yapan otomobil sürücüsünün önünü keserek saldırı girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:26 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:37
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        Trafikte selektör kavgası
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        Ankara'da bir otomobil sürücüsü, Hollanda Caddesi'nde iddiaya göre, önünde ilerleyen taksiye "selektör" yaptı.

        Duruma öfkelenen taksi şoförü ise otomobilin önünü keserek, "niye selektör atıyorsun" diyerek bağırmaya başladı.

        İkili arasında çıkan tartışma kavga dönüştü. Taksici, Libya uyruklu otomobil sürücüsüne yumruk atmaya çalıştı. O anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #kavga
        #ankara
        #Yol kavgası
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