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        Haberler Gündem Trafikte makas attı, gözaltına alındı

        Trafikte makas attı, gözaltına alındı

        Kadıköy'de trafiği tehlikeye atan, makas atarak ilerleyen sürücüler önce gözaltına alındı ardından toplamda 41 bin 592 lira ceza aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:58
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        Trafikte makas attı, gözaltına alındı
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        Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen iki otomobilin görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki sürücüyü gözaltına alındı. İki sürücüye toplamda 41 bin 592 lira ceza yazıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

        Fotoğraf: DHA

        Görüntülerde makas atan otomobilde bulunan bir kişinin de camdan sarktığı görülüyor. Görüntülerin ardından çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili kullananların Y.C.H. ve F.Z. olduğunu belirledi. Yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanununun makas atmak maddesinden 6 bin 439'ar lira, takip mesafesine uymamak maddesinden 690'ar lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 690'ar lira Y.C.H.'ye ek olarak aynı kanunun; sürücü belgesiz olarak araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden 25 bin 954 lira olmak üzere iki sürücüye toplamda 41 bin 592 lira idari para cezası uygulandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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