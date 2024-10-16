Trafikte karşılaşan husumetliler korku saldı
İstanbul Büyükçekmece'de aralarında husumet bulunan 2 kişi trafikte karşılaştı. Çıkan tartışmada taraflardan biri otomobiliyle husumetlisinin aracına defalarca çarptı. Otomobili hasar gören kişi ise diğer aracın camına taş attı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 1
Büyükçekmece'nin Pınartepe Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 kişi yolda karşılaştı.
- 2
Taraflar arasında eskiye dayanan husumetleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri otomobiliyle husumetlisinin aracına çarptı. Aracı hasar gören kişi ise, diğer aracın camına taş attı.
- 3
Husumetlisinin üzerine otomobili süren sürücü, diğer araca ikinci kez çarptı. Caddede meydana gelen olay sırasında araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.
-
- 4
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları güçlükle ayırırken, husumetli 2 kişi birbirinden şikayetçi olmadı.
- 5
Diğer yandan olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli sürücünün otomobiliyle karşı tarafın aracına çarptığı, karşı tarafın ise diğer aracın camına taş attığı anlar yer alıyor.