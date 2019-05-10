Sosyal medyadaki görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri 34 PS 4631 plakalı aracın sürücüsü M.O'yu gözaltına aldı.

Sürücüye, 2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanununun 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden bin 2 lira, 73/A (araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 lira olmak üzere, toplam bin 110 lira para cezası uygulandı.



POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

M.O ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 (Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesi doğrultusunda adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.