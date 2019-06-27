İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafik felç oldu.

İstanbul'un en önemli ulaşım yollarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde onarım çalışmaları dün gece itibariyle başladı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.

52 gün sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.

Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

İki köprüde başlayan onarım çalışmaları İstanbul trafiğini felç etti. Sabah saatlerinde yüzde 50'yi aşan trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğunluğu sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Çamlıca girişinden başlıyor.

Aynı istikamette Avrasya Tüneli'nde de yoğunluk sürüyor. Kartal civarından başlayan trafik Tünel girişine kadar devam yoğun bir şekilde devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişindeki trafik yoğunluğu ise Ümraniye Kavşağı'ndan başlıyor. Yoğun bir trafik gözlenirken, her iki köprüde de sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi gerekiyor.

ANADOLU'YA GEÇİŞ: FSM YOĞUN, 15 TEMMUZ VE AVRASYA AKICI

FSM'deki yoğunluk Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de sürüyor. Alibeyköy Kavşağı'ndan başlayan yoğun trafik köprü geçişine kadar sürüyor. Diğer yandan hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Avrasya Tüneli'nde Anadolu'ya geçişler sakin ve akıcı bir şekilde devam ediyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DA YOĞUN

Kadıköy sahil yolundaki ise Bostancı-Göztepe arasında trafik yoğunluğu var.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki sahil yolunda da köprü yoğunluğu hakim.