Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş istikameti kapatıldı. Köprüde, asfaltlama ve onarım-bakım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren köprüde ve her iki yakada da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk gün boyunca sürdü. Gece saatlerinde ise iki yakada da yoğunluk azaldı ve trafik normale döndü. Sadece, köprü üzerinde araç trafiği gözlenirken, ekipler çalışmalarına 3 vardiya şeklinde aralıksız devam ediyor.

TRAFİK DURUMU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde İstanbul Kent Ormanı girişinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantı yolunda başlayan trafik Anadolu geçişine kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Çamlıca Gişeleri'nden başlayan trafik Burhaniye'ye kadar devam ediyor.D100 Karayolu'nda ise trafik Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden başlıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çevreyoluna çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı şekilde sürerken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler ise rahat sağlanıyor.

Avrasya Tüneli'nde ise trafik her iki yönde de akıcı olarak devam ediyor.

17 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

FSM'deki asfaltlama çalışmaları, 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında sürecek. 4 şeridin kapalı olduğu köprüde, ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.