Trafiği denetleyip uyarılarda bulundular

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar polis üniformalarıyla güne renk kattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner’in makamına oturan çocuklardan biri tüm ekiplere anonsta bulundu.

DENETİMLER VE VATANDAŞLAR UYARILDI

Kimi yunus polisi oldu, kimi trafik polisi, kimi ise toplum destekli polis oldu. Sokaklarda trafik denetiminde yer alan çocuklar, vatandaşlara telefon dolandırıcılığı konusunda uyarılarda da bulundu. Sinop'ta yaşanan bu renkli görüntüler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.