Manş Denizi'nde sığınmacı faciası: En az 5 ölü

Birleşik Krallık'ın ülkedeki sığınmacıların Ruanda'ya sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmesinden saatler sonra, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az beş sığınmacı hayatını kaybetti.

Fransız medyası ölen çocuğun dört yaşında bir kız çocuğu olduğunu bildirdi.

Fransa sahil güvenliği botun 112 kişiyi taşıdığını açıklarken, 47 kişinin kurtarıldığını ve geri kalan sığınmacıların arandığını bildirdi.

Fransa tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bot, kıyıda karaya oturduktan sonra tekrar denize açıldı. Görünüşe göre aşırı yüklü botta bir hareket meydana geldi ve birkaç kişinin ölümüne neden oldu."

REKLAM

Can yelekleri içinde 20'den fazla sığınmacıyı taşıyan bir İngiliz sınır gücü botu, İngiltere'nin güneyindeki Dover sahilinde, Fransa kıyılarına yaklaşık 32 km uzaklıkta görüldü.

Tartışmalı yasanın onayından hemen sonra

Kaza, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun, hükümetin sığınmacıları Ruanda'ya göndermesine izin verecek yasayı kabul etmesinin ardından gerçekleşti.

Sığınmacı akışını durdurmak için Ruanda planının caydırıcı olacağını söyleyen Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak tüm tartışmalara rağmen yasanın onaylanmasını sağladı. İnsan hakları grupları ve diğer eleştirmenler ise bunun insanlık dışı olduğunu söylüyor.