ABD Basketbol Ligi NBA'de 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklara, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Atlanta Hawks yıldız basketbolcusu Trae Young’ın 24 sayı 15 asist ile tamamladığı maçta, Miami Heat takımını 127-92 mağlup etti.

Miami Heat'te oynayan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, bu maçta süre almadı.

Sonuçlar:

Atlanta Hawks - Miami Heat: 127-92

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers: 116-112

Minnesota Timberwolves -Brooklyn Nets: 101-107

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets: 107-113