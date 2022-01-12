Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasman maçına çıkacak. 49 puanla lider olan bordo-mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor'a 10 puanlık fark atarken, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 17, Beşiktaş'a 20 ve Galatasaray'a ise 22 puan fark atmış durumda. Ara transfer döneminde kadrosunu Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi, Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca ve son olarak Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz ile güçlendiren Karadeniz ekibi, 2022 yılının ilk deplasman maçına Sivas'ta çıkacak.
EN SKORCU HÜCUM HATTI
Trabzonspor'da Cornelius 10 golle takımda en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas 7, Nwakaeme 6, Djaniny de 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, 37 golle en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor. Trabzonspor, ligde oynadığı 20 karşılaşmanın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, sadece 19. haftada Medipol Başakşehir ile 0-0 biten maçta gol kaydedemedi. Karadeniz ekibinde ilk 20 haftada 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı. Andreas Cornelius 10, Anastasios Bakasetas 7, Nwakame 6, Djaniny Semedo 5, Abdülkadir Ömür 3, Marek Hamsik 2, Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir golü ise rakip takım kendi kalesine atmıştı.
VISCA'LI HÜCUM HATTI SAHNE ALIYOR
Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasman maçında güçlenen hücum hattıyla Sivasspor karşısında sahne alacak. Medipol Başakşehir'de forma giydiği 18 maçta 4 gol ve 8 asistle takımına katkı veren Bosnalı oyuncu, bu kez bordo-mavili takımın hücum hattına katkı vermek için mücadele edecek.
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