Trabzonspor U19 Takımı'na destek mesajları!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

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"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."

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TFF: FUTBOLLA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için teşekkür mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan "Teşekkürler Çocuklar!" başlıklı paylaşımda, "UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Barcelona’ya 4-1 mağlup olarak ikinci oldu. Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan teknik direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, organizasyon boyunca yaşattığı heyecan ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri fethetti." ifadelerine yer verildi.

FATİH TERİM: MÜCADELENİZLE GURUR DUYDUM ÇOCUKLAR Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı paylaştı. Galatasaray'ın başında Türkiye'ye UEFA Kupası zaferi yaşatan Terim, finalde Barcelona'ya 4-1 yenilen bordo-mavili ekip için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fatih Terim, Trabzonspor Kulübünün Instagram'daki paylaşımını alıntılayarak "Bazen kazanırken öğrenirsiniz bazen de kaybederken. Yeri gelir kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu. Mücadelenizle gurur duydum çocuklar. Bugün siz de kazandınız." ifadelerini kullandı. İki bordo-mavinin sahadaki bu değerli buluşmasında gösterdiğiniz mücadele ve kazandığınız şampiyonluk için tebrikler.



Tekrar görüşmek üzere ❤️💙@FCBmasia | @UEFAMensYouth pic.twitter.com/EHdH6I50P0 — Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi (@tsakademi) April 28, 2025 UEFA Gençlik Ligi’nde finale çıkma başarısını göstererek ülkemize bu gururu yaşatan Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne teşekkür ediyoruz. 👏 https://t.co/ZlfJoH2hM4 — Beşiktaş JK Futbol Akademisi (@BjkAkademi) April 28, 2025 Bir rekora imza atarak UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalan, final maçını 2.likle tamamlayan Trabzonspor U19 Takımını tüm mücadelesi için tebrik ederiz. pic.twitter.com/ggo1uDUzu0 — Fenerbahçe Futbol Akademi (@fbakademi) April 28, 2025 Ülkemizi gururlandıran mücadelenizden dolayı tebrik ederiz. 👏 https://t.co/1EPrAkwSvw — GS Futbol Akademisi (@GSfutbolakademi) April 28, 2025