Trabzonspor U19: 0 - HJK Helsinki U19: 1 | MAÇ SONUCU
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu'nda sahasında HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu'nda Trabzonspor U19 takımı, konuk ettiği HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında HJK Helsinki ile karşılaştı.
Bordo-mavililer, Toivo Mero'nun 58. dakikada attığı golle maçı 1-0 kaybederek UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti.
İlk maçta bordo-mavililer deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.