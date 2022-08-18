Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'yi 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer ettiğini resmen duyurdu Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir.

Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir"

SÖZLEŞMESİ 3+1 YILLIK

Bordo-mavililer Trabzonspor, Mountassir Lahtimi ile 3+1 sözleşme imzalandığını da duyurdu. Buna göre oyuncuya 2022-23 için 300 bin Euro, 2023-24 sezonu için 325 bin Euro, 2024-25 sezonu için 400 bin Euro yıllık ücret ödenecek. Sözleşmedeki opsiyonun devreye girmesi durumunda Lahtimi'nin maaşı ise 600 bin Euro olacak.