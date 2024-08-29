REKLAM advertisement1

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, İsviçre ekibi St. Gallen'e 0-0 biten ilk karşılaşmanın rövanşında 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltılarda 5-4 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor'da Denswil, Trezeguet, Barisic ve Dragos penaltılarını gole çevirirken Savic'in penaltı vuruşu direğe takıldı.

St. Gallen ise Milosevic, Vallci, Cisse, Toma ve Ambrosius ile beş penaltıda beş isabet bularak Trabzonspor'u elemeyi başardı.

DETAYLAR GELİYOR...