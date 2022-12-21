Trabzonspor, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda konuk edeceği Samsunspor karşısında çıkıyor. STAT: Akyazı

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 19.00

YAYIN: A Spor TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Eren, Gbamin, Doğucan, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Umut

YEDEKLER: Muhammet Taha, Hüseyin, Hugo, Arif, Hamsik, Abdülkadir, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı SAMSUNSPOR: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sagat

YEDEKLER: Ali Taha, Enes, Bedirhan, Sarp, Polat, Fofana, Tanque

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde 7. sırada giren Trabzonspor, Avrupa'da ise yoluna UEFA

Konferans Ligi'nde devam ediyor. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 'Karadeniz Derbisi'nde ise Samsunspor'u mağlup ederek üç kulvarda da yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Samsunspor ise ezeli rakibini deplasmanda devirerek taraftarını sevindirmek istiyor. Müsabakayı kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak.

10 YIL SONRA KARŞILAŞIYORLAR Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. İki takım en son 15 Ocak 2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Ev sahibi bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada birbirine rakip oluyor.