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Trabzonspor - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Samsunspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kupanın 5. turundaa 1. Lig ekibi Samsunspor'u konuk ediyor. Trabzonspor Samsunspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 21.12.2022 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda konuk edeceği Samsunspor karşısında çıkıyor.

STAT: Akyazı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 19.00
YAYIN: A Spor

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Eren, Gbamin, Doğucan, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Umut
YEDEKLER: Muhammet Taha, Hüseyin, Hugo, Arif, Hamsik, Abdülkadir, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SAMSUNSPOR: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sagat
YEDEKLER: Ali Taha, Enes, Bedirhan, Sarp, Polat, Fofana, Tanque
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde 7. sırada giren Trabzonspor, Avrupa'da ise yoluna UEFA
Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 'Karadeniz Derbisi'nde ise Samsunspor'u mağlup ederek üç kulvarda da yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Samsunspor ise ezeli rakibini deplasmanda devirerek taraftarını sevindirmek istiyor.

Müsabakayı kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak.

10 YIL SONRA KARŞILAŞIYORLAR

Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. İki takım en son 15 Ocak 2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Ev sahibi bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada birbirine rakip oluyor.

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