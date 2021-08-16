UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geliyor. İşte bordo mavili taraftarların merakla beklediği Trabzonspor Roma maçı ile ilgili bilgiler...



TRABZONSPOR ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi play-off eleme turu Trabzonspor Roma maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak...



TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny