Trabzonspor, Nicolas Pepe transferini bitiriyor!
Trabzonspor, Nicolas Pepe transferinde mutlu sona ulaşmak üzere! Yıldız oyuncu ile anlaşan bordo-mavililer, oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Pepe'nin Londra temsilcisiyle olan mukavelesinin feshinde de önemli yol alındı
Nicolas Pepe transferi için devreye giren Trabzonspor'un mutlu sona ulaşmak üzere. Bordo-mavililerin, Pepe ile anlaşma sağladığı ve tecrübeli oyuncuyla Arsenal arasındaki sözleşmenin feshedilmesini beklediği öğrenildi.
Arsenal'in kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusuyla ilgili gelişmelerin olumlu veya olumsuz olacak şekilde yakın zamanda şekillenmesi bekleniyor.
Öte yandan gazeteci Fabrizio Romano, Pepe'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından gelen teklifleri kabul etmediğini ve tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor'a imza atmak istediğini duyurdu.
Geçen sezonu Nice'de kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.