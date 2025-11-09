Habertürk
        Trabzonspor namağlup serisini sürdürdü - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor namağlup serisini sürdürdü

        Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 24'e yükseltti. Bordo-mavililer, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 12:44 Güncelleme: 09.11.2025 - 12:44
        Trabzonspor namağlup serisini sürdürdü
        Trabzonspor, Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig’deki en yüksek isabetli pas sayısına ulaştı. Bordo-mavililer mücadeleyi 466 isabetli pasla tamamlarken, bu performans aynı zamanda takımın iç sahadaki en yüksek pas ortalaması olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Trabzonspor, bu karşılaşmada rakibine de bu sezon bir iç saha maçında en fazla şut (25) fırsatı tanıdığı mücadele oldu. Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig’de oynanan bu son maçla, Eylül 2021’den bu yana ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı (1-1).

        TEKKE YÖNETİMİNDE YENİLMEZLİK SERİSİ 7’YE ÇIKTI

        Bordo-mavililer, Süper Lig’de Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduğu maçtan beri yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım bu süreçte Gaziantep FK (1-1), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (4-3), Zecorner Kayserispor (4-0), Çaykur Rizespor (2-1), Eyüpspor (2-0), Galatasaray (0-0), Corendon Alanyaspor (1-1) mücadeleleriyle galibiyet hasretini 2 maça çıkarmış oldu.

        Öte yandan bordo-mavili takım milli ara nedeniyle 4 günlük iznin ardından 13 Kasım Perşembe günü toplanarak deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına start verecek.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’un Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Karadeniz Gazetesi: Allah bize Eyüp sabrı versin

        Taka Gazetesi: Fırtına’ya Alanya çelmesi

        Günebakış Gazetesi: Ne yaptın Trabzon

        Sonnokta Gazetesi: Bu hesapta yoktu

