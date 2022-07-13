Trabzonspor MTK Budapeşte maçı için geri sayım başladı. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ünvanını korumak için ter dökecek olan Trabzonspor, güçlü Macar ekibi karşısında galibiyet arıyor...

TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak.

TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor MTK Budapeşte maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.