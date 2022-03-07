Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, uzun yıllardır çabaladıkları hedefe bu sezon emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Trabzonspor Dergisi'nin Mart sayısında camiaya ve taraftara seslenen Ağaoğlu, göreve geldikleri ilk gün, bordo-mavili ekibin her zaman mücadelenin içinde olacağı sözünü verdiklerini anımsattı.

O dönemde taraftarlardan sabır istediklerini dile getiren Ağaoğlu, "Sabır gösterdiklerinde karşılarına çıkacak Trabzonspor'u tüm Türkiye'nin ayakta alkışlayacağını taahhüt etmiştik. İşte şimdi çok şükür o kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, bordo-mavili takımın sahada sergilediği oyun ile Türkiye futbol tarihinde kalıcı bir iz bırakacağını vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Tribünleri tıklım tıklım dolduran coşkulu taraftarlarımız, futbolumuzun fotoğraf albümündeki yerini en tatlı tebessümler eşliğinde alacak. Trabzonspor, çok anlamlı, çok büyük bir hikaye yazıyor ve bu hikayenin tek bir kahramanı yok. Bu hikayenin en esaslı kahramanı, her şeyden ve herkesten önce sizlersiniz sevgili taraftarlar. Şampiyonluk sevincini senelerdir doyasıya yaşamadınız fakat asla vazgeçmediniz. Bu vazgeçmeyişiniz ile sizler, Karadeniz fırtınasına mücadele ruhunu üflediniz. İşte bugün Trabzonspor sahada oynarken izlediğiniz mücadele, tribünlerdeki inancın, inadın ve vazgeçmeyişin tezahürüdür. Bu büyük hikayeyi saygıdeğer hocamız Abdullah Avcı, kıymetli teknik ekibimiz, futbolcularımız, yan yana çalışmaktan her zaman onur duyduğum yönetim kurulumuz, kulübümüzün emektarı personelimiz ve taraftarlarımız hep birlikte yazıyor. Hikayemizin yazarı bizlersek, okuru seneler sonra çocuklarımız, torunlarımız olacak. İnanıyorum ki uzun yıllar boyunca çocuklarımıza, torunlarımıza, 2022 baharında doğanın bir başka uyandığını, çiçeklerin bir başka açtığını, toprağın bir başka koktuğunu bir masal gibi anlatacağız. Bu güzel masalın, bu büyük hikayenin tüm kahramanlarına selam olsun."