UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor Kızılyıldız maçı için geri sayım başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır yarın saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Peki Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin ayrıntıları...