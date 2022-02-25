Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında son dört resmi maçının üçünü kazanan Kayserispor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde bordo-mavililerin 63, sarı-kırmızılıların ise 38 puanı bulunuyor.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Vişça, Nwakaeme, Cornelius

YEDEKLER: Erce, Denswil, Serkan, Berat, Yunus, Cem, Yusuf, Kouassi, Koita, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic

YEDEKLER: Cenk, Kolovetsios, Campanharo, Hayrullah, Emre, Gökhan, Yasir, Mane, İlhan, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

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Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.