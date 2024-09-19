Trabzonspor - Kayserispor: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Hasan Ali Kaldırım ve Aylton Boa Morte ile 2-0 öne geçerken, bordo-mavililer 89'da Umut Bozok ve 90+8'de Denswil'in golleriyle bir puanı kurtardı. Kayserispor'da Gökhan Sazdağı 87. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Nefesleri kesen mücadelede 2-2 beraberlikle sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Aylton Boa Morte ile 2-0'ı yakaladı.
Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, 87. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasını çok iyi değerlendiren Karadeniz Fırtınası, önce 89'da Umut Bozok'la farkı bire indirdi: 1-2. Sonrasında ise 90+8. dakika oynanırken Nwakaeme'nin müthiş ortasında Denswil'in golüyle bir puanı kurtardı: 2-2.
Kayserispor'da Attamah, 10. dakikada kullandığı penaltıda ise kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
Henüz galibiyetle tanışamayan bordo-mavililer 4 maç sonunda 4 puana ulaştı. Kayserispor ise puanını 3 yaptı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Stat: Papara Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Bersan Duran
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 13 Ozan Tufan), Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 65 Lundstram), Mendy, Cihan Çanak, Bardhi (Dk. 46 Nwakaeme), Orsic (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Draguş (Dk. 80 Umut Bozok)
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier (Dk. 46 Kolovetsios), Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Mehmet Eray Özbek), Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek), Cardoso, Carole (Dk. 86 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 90+1 Ackah)
Goller: Dk. 12 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 63 Boa Morte (Bellona Kayserispor) Dk. 89 Umut Bozok, Dk. 90+8 Denswil (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 87 Gökhan Sazdağı (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Boa Morte, Dk. 54 Cardoso, Dk. 73 Bourabia, Dk. 88 Nazon (Bellona Kayserispor)