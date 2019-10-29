9'uncu haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak liderlik koltuğunu devralma fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor, ligde 688 gündür deplasmanda İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda galibiyet elde edemiyor.

Son olarak 2017-18 sezonunun 15'inci haftasında 9 Aralık 2017'de oynanan karşılaşmada deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, sonraki periyotta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı müsabakalarda 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı, söz konusu periyotta hiç kazanamadı.

BAŞAKŞEHİR'İ DEPLASMANDA 7 SEZONDUR YENEMİYOR

İstanbul takımlarına karşı deplasmanda galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, ligin 9'uncu haftasında berabere kaldığı Medipol Başakşehir karşısında da galibiyet özlemini sürdürdü. Deplasmanda rakibini en son 7 Ocak 2012'de 2-0'lık skorla mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Trabzonspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı ilk beş maçın tamamını kazanmıştı.

SERİ DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor'da gol atma ve gol yeme serisi de devam ediyor. Süper Lig'de çıktığı son 21 maçta da rakiplerine gol atan bordo-mavililer, ligde 15 maçtır da kalesini gole kapatamıyor. Son olarak Medipol Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve hem gol atıp hem de kalesinde gol gören Trabzonspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini yaşıyor. Bordo-mavililerde gol yollarında ortaya çıkan bu iki seri, aynı zamanda Süper Lig takımları arasında da devam eden en uzun seriler konumunda.

SÖRLOTH'TAN 9 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında attığı son dakika golüyle takımına 1 puan kazandıran Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, geride kalan 9 haftalık bölümde 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi, ayrıca ligde son altı maçının tamamında en az bir gole katkı yaptı.

SERTAÇ GÜVEN: ŞİMDİ OLMADI AMA PES ETMEDİK

Trabzonspor'da Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, 2-2 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, hedefleri doğrultusunda bu maçı kazanmak istediklerini ancak buldukları pozisyonlara rağmen 3 puana uzanamadıklarını söyledi. Güven, "Kazanıp yolumuza daha güçlü adımlarla devam etmek istiyorduk, bunun için pozisyonlarda bulduk ama olmadı. Birçok eksiğimize rağmen hedeflerimiz doğrultusunda sahada iyi bir mücadele verdik. Şimdi olmadı ama pes etmedik, mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

YEREL GAZETELER: "BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Yerel gazeteler, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor'un geriye düştüğü Medipol Başakşehir maçında son dakikada bulduğu golle kazandığı 1 puanın ardından, "Biz bitti demeden bitmez" yorumlarını yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi, "Trabzon bitti demeden bitmez", "Fırtına İstanbul'da beraberliği maçın bitimine saniyeler kala Sörloth ile sağladı", Karadeniz gazetesi, "Adımız Fırtına. Biz bitti demeden bitmez", "Nefesleri kesen maçta Sturridge ile öne geçtik, çok kolay goller yedik ancak pes etmedik, son saniye 1 puanı kaptık", Taka gazetesi, "Sörloth'tan hayat öpücüğü", "İstanbul deplasmanında Sturridge'nin penaltı golü ile öne geçen Trabzonspor, Visca ve Skrtel'in golleriyle geri düştü ama 90+6'da Norveçli beraberliği getiren golü attı", Sonnokta gazetesi, "Susturucu", "Üç üç diye bağıran bir avuç hadsizin soluğunu işte böyle keser Sörloth", Günebakış gazetesi, "Kurtarıcı", "Trabzonspor `gitti' denilen maçta buz adam Sörloth'un son dakika golü ile 1 puana uzandı" başlıklarına yer verdi.