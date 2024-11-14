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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü!

        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:24
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        Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü!
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada ayak tenisi çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, çalışmalarını saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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