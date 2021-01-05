Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.