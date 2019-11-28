Trabzonspor, Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında sahasında İspanyol ekibi Getafe ile karşılaşıyor... Bu sezon Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

TRABZONSPOR: 0 - GETAFE: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Medical Park

HAKEM: Andris Treimanis

SAAT: 18.50

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet

YEDEKLER: Uğurcan, Campi, Kamil Ahmet, Obi Mikel, Behlül, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GETAFE: Chichizola, Olivera, Bruno, Djene, Nyom, Kenedy, Fajr, Arambarri, Portillo, Molina, Mata

YEDEKLER: Soria, Cucurella, Suarez, Jason, Timor, Angel Rodriguez, Duro

TEKNİKDİREKTÖR: Jose Bordalas

Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı. Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

AVRUPA'DA 134. RANDEVU

Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.