Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları

NE OLMASI LAZIMDI?

Hakem faul verdi, dışarıda dedi ama pozisyon içerideydi, öncesinde de ofsayt vardı. VAR devreye girdi. Ne olması lazımdı, ne oldu?

Bülent Yıldırım: "Temasın içeride olup olmadığı 'fact' bir karar. Bunun VAR tarafından tespit edilip, hakemin kulağına söylenip doğrudan ofsayt ile başlama şansı vardı. VAR risk almayıp çağırdı ama gerek yoktu. Oyun ofsayt ile başlayabilirdi."

Bahattin Duran: "Bülent Hocama yüzde yüz katılıyorum. VAR'a 'kararı desteklemek için hakemi çağırabilirsiniz' denmişti başlarda ama VAR hayatımıza gireli çok uzun zaman oldu. Hakeme kulaktan 'öncesinde ofsayt var' diyecekti. Hakem 'ofsaytla başlıyoruz' deyip akışı hızlandırabilirdi."

Deniz Çoban: "VAR'ın bu şekilde çağırmasına protokol cevaz veriyor ama ortam gerilmişken, strese girilmişken... Dakika 44, kaptanları çağırıp 'Penaltı ama öncesinde ofsayt var' diyeceksiniz. Çok gereksiz bir VAR daveti oldu bu."