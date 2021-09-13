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Trabzonspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı

13.09.2021 - 10:19 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    Trabzon gereğinden fazla orta yapınca, tamamlayamadığı hücum sayısı arttı. Üstelik bu tamamlayamamalar savunmada daha da dengesiz yakalanmalara yol açtı. Galatasaray da ilk bölümde bu geçiş fırsatlarını iyi değerlendirip skoru yakaladı zaten.

  • Ancak Galatasaray’ın devrede yaptığı (belki de zorunlu) iki değişiklik, oyununu derinden etkiledi. Emre-Morutan çıkıp Aytaç-Babel girdikten sonra aynı yoğunlukta yapamadı Galatasaray geçişleri. Kasımpaşa maçında Cicaldau’nun çıkışı sonrası düşüşe benzer bir düşüştü bu.

  • ERMAN TOROĞLU

    G.Saray devreye 2-0 girse kendisine büyük avantaj sağlayacaktı ama golü yiyince gerildiler. G.Saray tam saha pres başladı, 40 dakika müthiş oynadılar. Fatih ikinci yarı Morutan'ı niye aldı bilemiyorum çünkü takımın süratini ayarlıyordu. Bu maç oyuncular oynadı ama teknik direktörlerin müdahelelerinin de tesir ettiği bir maçtı. Nitekim Avcı, İsmail ile Ömür'ü 39'da sahadan aldı. Ondan sonra Trabzon daha derli toplu oynadı.

  • İkinci yarı Trabzon golü atınca iş rus ruletine döndü. Gol atan işi bitirecekti ama atamadılar, çok yoruldular. Trabzon haliyle daha yaşlı bir takım. Maçın sonunda iki takım hocasına sorsak ikisi de 'Bu maçın skoru böyle olmalıydı' diyecektir. Tabii Terim bunu buruk olarak söyleyecektir. 2-0 öne geçip berabere bitmesi üzer. Kendi hatası var mı ona bakacak.

  • AHMET ÇAKAR

    Az kalsın G.Saray yine tarih yazıyordu. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi ilk devrede çok iyi oynayıp, goller bulup 2-0 öne geçtiler, fakat maç sonunda puan kaybettiler. Galatasaray ilk yarıda deplasmanda nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Gencecik çocuklar, aldıkları toplarla çok çabuk kontraya çıktı. İlk golde Edgar'ın büyük hatasıyla Emre ağları sarstı. Daha sonra da Kerem Aktürkoğlu'nun bencil davranmayıp tekrar Emre'ye 'al da at' diye bırakması Galatasaray'ı iki farklı öne geçirdi.

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