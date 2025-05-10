GALATASARAY'A 4 PUAN YETECEK

Sarı-kırmızılı takıma kalan 4 maçta alacağı 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Cimbom, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

DÖRT GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE RAKİP OLACAKLAR

İki takım, bu akşamki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak.