Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında önemli bir derbi oynanacak. Sezonun önceki derbilerinde Trabzonspor, Beşiktaş ile berabere kalırken, Fenerbahçe ise Galatasaray'a mağlup olmuştu. Ligde üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında galibiyet arıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının programı ve yayın bilgileri ise netleşti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Trabzonspor, Göztepe karşısında uzatmalarda kaybettiği maçla ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe ise zirve yarışını sürdürürken, Bodrum FK maçında rahat bir galibiyet elde etti. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin tarihi, saati ve yayın bilgileri belli oldu. İşte ayrıntılar...
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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak mücadele 3 Kasım Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.
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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
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SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI
11. Hafta
3 Kasım Pazar
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
15. Hafta
7 Aralık Cumartesi
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
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16. Hafta
16 Aralık Pazartesi
21:00 Galatasaray - Trabzonspor