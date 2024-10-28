Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        22
        Fenerbahçe
        FB
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        16
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Net Global Sivasspor
        SVS
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Bellona Kayserispor
        KYS
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, F.Bahçe mesaisine başladı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Fenerbahçe mesaisine başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, F.Bahçe mesaisine başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Üçerli takımlar halinde 6’ya 6 dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşu çalışması ile sona erdi.

        Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Habertürk Anasayfa