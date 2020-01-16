Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, rakibi karşısından iyi bir sonuçla ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmanın mücadelesini veriyor.

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR

SAAT: 20.30

HAKEM: Suat Arslanboğa

YAYIN: A Spor

STAT: Medical Park

TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Arda, Serkan, Hosseini, Abdurrahim, Behlül, Safa, Cafer, Fıratcan, Doğan, Ekuban

TEKNİKDİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK KEZ

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk resmi karşılaşmasına çıkıyor. Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında oluyor.