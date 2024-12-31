Trabzonspor'dan yeni yıl mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 12. sırasında yer alan Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktörü Şenol Güneş, 2025 yılı öncesi Bodro Mavili camiaya yeni yıl mesajı gönderdi.

İşte Ertuğrul Doğan'ın yeni yıl mesajı;

"Değerli Trabzonsporlular,

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz.

Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonsporumuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır. Bu yolculukta sizlerin coşkusu, inancı ve desteği en büyük motivasyon kaynağımızdır.

Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız.

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Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."