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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan penaltı tepkisi: Devre arasında paylaştılar! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi: Devre arasında paylaştılar!

        Trabzonspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği maçta yaşanan bir pozisyon için sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 04.02.2024 - 20:17
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        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
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        Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

        Trabzonspor'da Enis Bardhi, 43. dakikada Svensson ile girdiği ikili mücadele sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldı.

        Bordo mavili takımın futbolcuları pozisyonda penaltı bekledi ve uzun süre itirazda bulundu.

        Bir süre VAR'ı dinleyen Arda Kardeşler oyunun devam etmesini istedi. Trabzonspor ise maçın devre arasında pozisyona tepki göstedi.

        Bordo mavili takım sosyal medya hesabından, "İlk yarıdan kareler" notuyla Enis Bardhi'nin penaltı beklediği pozisyonu paylaştı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

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